Cuatro muertos al impactar un dron ruso junto a un edificio de oficinas en Kiev

Según explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, el dron provocó daños en la fachada del edificio y rompió varias ventanas.

Klichkó dio este balance poco después de las 15:00 hora local (12:00 GMT). Justo antes se activaron las alarmas aéreas en la capital, donde inmediatamente después de las sirenas se escucharon varias explosiones.

Zelenski condenó el ataque y explicó que las fuerzas rusas bombardearon también un almacén de McDonald's, entre otros objetivos.

"Los rusos expanden constantemente su operación de escalada: empresas estadounidenses y otros negocios, centros de datos, proveedores de internet. Para Rusia la vida cotidiana en sí misma es un objetivo. Todo esto socava la capacidad de la gente de estar conectada, de estudiar y de trabajar", escribió Zelenski en la red social X.

Rusia ataca desde hace semanas Kiev y otras ciudades ucranianas de forma constante a plena luz del día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En anteriores fases de la guerra estos ataques de larga distancia solían limitarse a la noche y la madrugada.