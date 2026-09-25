Cuba denuncia que su deporte perdió 36 millones de dólares en 2025 por el embargo de EEUU

Según un reporte oficial sobre las implicaciones del "bloqueo" estadounidense, que incluye el costo de implementos deportivos, membresías internacionales y la deserción de atletas y entrenadores en citas internacionales, la isla perdió unos 20,3 millones de dólares solo en transacciones internacionales el año pasado.

Cuba no puede usar el dólar en sus operaciones y el Banco Financiero Internacional (BFI) de la isla figura entre la lista de entidades restringidas por el Departamento del Tesoro, lo que obliga al Gobierno cubano a "pagar entre un 5 y un 10 % más del valor del contrato" en transacciones relacionadas con el deporte, señala el texto.

A esto se suman los pagos elevados para adquirir recursos destinados a la educación deportiva y a la formación de paraatletas, cuyas pérdidas superan los 28 y los 7 millones de dólares, respectivamente.

El informe señala además que, por concepto de "abandono de misión de atletas y técnicos contratados", el país caribeño dejó de facturar más de 3.600 dólares, "sin contar lo que costó formar a esos profesionales".

Puntualiza también que la participación de clientes extranjeros en eventos y bases de entrenamiento en frontera ha bajado en los últimos meses debido a que la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, lo que "ahuyenta a quien quiera contratar".

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Advierte que "ese escenario atentará contra la realización exitosa de eventos en el país y contra la presencia de clientes internacionales".

Cuba ha cosechado importantes logros en el deporte internacional, sobre todo durante las décadas de los años 90 y 2000.

Las estadísticas olímpicas de la isla ascienden a 86 medallas de oro, 70 de plata y 88 de bronce, para un total de 244 preseas.

El deporte paralímpico registra unas 49 medallas de oro, 23 de plata y 29 de bronce obtenidas por atletas cubanos con discapacidades desde la cita de Barcelona'92.

Sin embargo, en los últimos años las deserciones, la emigración de reconocidos atletas y prospectos, unido a las malas condiciones en los centros de entrenamiento y la escasez de recursos generalizada en el país atentan contra estos resultados.