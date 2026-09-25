El brent cae un 2,06 % y cierra este viernes en 104,32 dólares el barril

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 2,28 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 106,60 dólares.

El 'oro negro' había vivido una semana de tendencia alcista, hasta acumular una subida del 6 % hasta ayer, jueves, impulsada por la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, así como por el recrudecimiento de los ataques de los hutíes del Yemen contra Arabia Saudí.

Sin embargo, el crudo de brent inició hoy una desescalada, tras conocerse que Teherán ha propuesto a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones sobre el programa nuclear.

Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, dijo en declaraciones a los periodistas durante su viaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas que la propuesta refleja fielmente los compromisos establecidos en un memorando de entendimiento acordado entre Estados Unidos e Irán en junio, pero que se desmoronó rápidamente, informó este viernes The New York Times.

El precio del crudo comenzó a mostrar los retrocesos después de conocerse hoy que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos habrían pasado de los contactos diplomáticos iniciales a una fase técnica más detallada, y que fuentes en Teherán describen el ambiente como cada vez más positivo, según informó Norddine Dgheir, jefe de la oficina de Al Jazeera en Teherán.

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Además, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que la República Islámica sigue dispuesta a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, a quien acusó de impulsar una guerra de casi siete meses y de bloquear la diplomacia.

Durante su ponencia en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con la "aniquilación" si no llegaba a un acuerdo, mientras que Pezeshkian dijo a los líderes mundiales que su país no se dejaría intimidar.