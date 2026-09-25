El Kremlin dice que su enviado a EE.UU se centra en la posible cooperación económica

Dimitrev se reunió ayer con Steve Witkoff y Jared Kushner, según medios de prensa, continua sus contactos con los negociadores estadounidenses, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

“Es prematuro hablar de resultados. Él (Dmitriev) continúa sus contactos con los negociadores estadounidenses”, dijo Peskov, quien afirmó que hay “un entendimiento” de que la cooperación económica, que ahora es inexistente, “podría ser mutuamente beneficiosa”.

La visita de Dmitriev a Nueva York se produce pocas semanas después del viaje a Moscú y Kiev que efectuaron Witkoff y Kushner en un intento de desbloquear las negociaciones de paz en Ucrania.

Se espera que las partes celebren pronto unas conversaciones trilaterales, aunque la fecha de estas aún no ha sido confirmada.