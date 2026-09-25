El Kremlin sigue de cerca las informaciones sobre concesión de licencias de armas a Kiev

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, suele decir "muchas cosas", pero que las autoridades rusas siguen "muy de cerca" las informaciones sobre ese tema.
"Seguimos muy de cerca las informaciones sobre qué licencias están concediendo qué países" a Kiev, dijo Peskov, citado por la agencia de noticias Interfax.
El portavoz ruso insistió en que el Kremlin toma esta información "muy en cuenta".
Zelenski dijo previamente que el mandatario estadounidense, Donald Trump, accedió a permitir a Ucrania fabricar los Patriot para hacer frente a los misiles balísticos rusos.
Según Zelenski, Trump le transmitió su visto bueno durante la última reunión entre ambos, mantenida esta semana en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.