El Kremlin sigue de cerca las informaciones sobre concesión de licencias de armas a Kiev

El Kremlin sigue de cerca las informaciones sobre concesión de licencias de armas a Kiev

Moscú, 25 sep (EFE).- El Kremlin afirmó este viernes seguir de cerca las informaciones sobre la concesión de licencias de armas a Kiev después de que Ucrania afirmara que tiene el visto bueno de Washington para fabricar misiles Patriot.