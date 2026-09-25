El principal aeropuerto de Milán, rebautizado con el nombre de Silvio Berlusconi

La base aérea, una de las más importantes de Italia y puerta del norte italiano, motor económico del país, se llamará a partir de ahora Aeropuerto Internacional de Milán Malpensa Silvio Berlusconi.

Al acto en el que se desveló la placa con la nueva denominación han asistido familiares del ex primer ministro, fallecido en 2023, así como destacados políticos de la derecha como el presidente del Senado, Ignazio La Russa, o el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, su sucesor al frente del partido Forza Italia.

La idea de dar el nombre del controvertido político a esta infraestructura fue propuesta en junio de 2024 por el gobierno regional de Lombardia, en manos de la derecha, y posteriormente aceptada por el ministro de Infraestructuras, el ultraderechista Matteo Salvini, hoy también presente en el acto.

"Esta no es una inauguración partidista. Silvio Berlusconi fue un gran empresario, un gran hombre del deporte, un gran empresario editorial, de la planificación urbanística y del futuro. Dio cientos de miles de puestos de trabajo", recordó Salvini.

No obstante, en el acto no participaron los alcaldes de las dos ciudades que comparten el aeropuerto, Milán y Varese, y que han tratado de impedir este nombramiento hasta hoy con sus recursos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alcalde de Milán, el socialdemócrata Giuseppe Sala, ha confesado que no quería aparecer "con una falsa sonrisa" dada su férrea oposición de los últimos meses.

"He luchado contra esta decisión. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Estar presente con una sonrisa fingida? ¿O ir para reiterar mis discrepancias? Soy un hombre coherente e intento recordármelo cada día", se ha justificado el regidor en un comunicado.

De este modo, Berlusconi "se suma" a la lista de personalidades que dan nombre a aeropuertos italianos como el "Leonardo Da Vinci" de Roma, el "Guglielmo Marconi" de Bolonia, el "Cristóbal Colón" de Génova o "Marco Polo" de Venecia.

Aunque en su caso la decisión ha ido acompañada de polémica y debate desde el principio, ya que mientras sus seguidores le recuerdan como un político determinado y un empresario de éxito, otros en Italia no le ven precisamente como un ejemplo debido a los múltiples escándalos de su vida o sus problemas judiciales.

Silvio Berlusconi, magnate y tres veces primer ministro, polémico protagonista de la política italiana durante décadas, nació en Milán en 1936 y murió en la misma ciudad el 12 de junio de 2023 a causa de una leucemia que padecía.