El Reino Unido anuncia 102 millones de euros para la recuperación de Gaza

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, presentó la iniciativa durante una reunión ministerial organizada el jueves por su Gobierno junto con Jordania y Catar al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, centrada en buscar apoyo internacional para la recuperación de Gaza tras casi tres años de conflicto.

"Es vital que los civiles en Gaza tengan acceso sin trabas a la ayuda", afirmó Miliband, que instó al Ejecutivo israelí de Benjamin Netanyahu a poner fin a las "inaceptables restricciones" impuestas sobre la Franja.

Según un comunicado del Foreign Office, la financiación permitirá realizar consultas médicas a 900.000 personas y tratamientos de rehabilitación y prótesis para 1.000 niños con heridas provocadas por explosiones.

También cubrirá la gestión de residuos para casi un millón de palestinos, el suministro de agua potable mediante camiones cisterna para 150.000 y asistencia psicológica y de salud mental para 21.000 personas.

El anuncio se produce después de que el pasado 8 de septiembre el Gobierno británico confirmara un cambio de su política hacia Israel y Palestina y señalara que, al igual que la ONU, el Reino Unido considera oficialmente ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos.

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Entre otras medidas, prohibió importar bienes de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania y anunció restricciones a empresas y particulares que apoyen, faciliten o se beneficien de la expansión de los asentamientos.