Extinguen un incendio forestal que consumió 1.500 hectáreas en el centro de Colombia

"Hoy se liquida el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva. Casi una semana de lucha. La liquidación llega al 98 %", expresó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, que destacó la articulación de las autoridades para apagar el fuego.

Villa de Leyva, ubicado a unos 170 kilómetros de Bogotá sobre la cordillera Oriental colombiana, es uno de los municipios más turísticos del centro del país por su arquitectura de tipo colonial, sus calles de adoquines y su gigante Plaza Mayor.

Justamente los videos publicados el fin de semana pasado en redes sociales por habitantes y turistas del municipio desde la Plaza Mayor mostraban la magnitud del incendio, que estaba cerca del área urbana. El fuego incluso se aproximó a zonas de interés natural.

"El fuego puso en riesgo inminente el casco urbano de Villa de Leyva. Bomberos, Defensa Civil y Fuerza Pública protegieron al municipio. Quemó varios centenares de hectáreas de Iguaque, pero se salvaron más de 6.000. No se perdió una sola casa. No hubo un solo muerto ni herido", agregó el ministro Lara.

El santuario de fauna y flora Iguaque es un espacio de 6.889 hectáreas de páramo, bosques altoandinos y lagunas de origen glaciar habitado por venados, tigrillos, y decenas de especies de aves, incluidas águilas y colibríes.

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"Ningún bombero en el mundo puede impedir que un incendio empiece, menos cuando hay manos criminales. Su labor se mide por lo que salvan. Aquí salvaron una joya histórica y un parque invaluable. Donde las aeronaves ya no podían asperjar, subieron al páramo a pie y enfrentaron el fuego desde los peñascos, al riesgo de su vida. Guarden esas fotos: ahí está el heroísmo", expresó Lara.

Según distintos estudios, el actual fenómeno de El Niño va camino de convertirse en el más intenso desde 1950 y es probable que se prolongue hasta bien entrado 2027.

Este fenómeno de alcance global -debido a un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico que altera patrones de viento, presión y precipitaciones- suele significar para amplias zonas de Colombia menos lluvia y más calor que el promedio.

El más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) señala que hay 14 incendios forestales activos y tres han sido controlados, mientras que los incendios han afectado más de 120.000 hectáreas de cultivos y sistemas productivos.