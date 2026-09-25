Gobierno dominicano alerta a sus ciudadanos sobre empleos en Rusia vinculados a la guerra

Santo Domingo, 25 sep (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana exhortó este viernes a sus ciudadanos a actuar con cautela ante ofertas de empleo para viajar a Rusia que pudieran estar vinculadas, posteriormente, con actividades relacionadas con la guerra de esa nación contra Ucrania.

En un comunicado, la Cancillería recomendó verificar la procedencia de las ofertas, la identidad del empleador y las condiciones de contratación, "especialmente cuando las gestiones se realicen exclusivamente por medios digitales o a través de intermediarios cuya identidad o acreditación no puedan ser comprobadas".

Asimismo, advirtió de que la participación en actividades vinculadas a un conflicto armado puede representar riesgos para la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos dominicanos.

Por último, aseguró que ofrecerá asistencia consular a los dominicanos que, tras aceptar este tipo de ofertas, se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo, y realizará las gestiones correspondientes para facilitar su retorno seguro a República Dominicana.

El comunicado de la Cancillería se difundió después de que el dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, asegurara en videos publicados en sus redes sociales que viajó a Rusia, atraído por una oferta económica, para prestar servicio militar bajo un supuesto contrato con las Fuerzas Armadas de ese país.

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Ávila Espaillat difundió imágenes y vídeos en los que aparece con uniforme militar y relata aspectos de su experiencia, entre ellos una supuesta herida sufrida tras una explosión.

Su familia pidió ayuda a las autoridades locales para el retorno de éste al país.