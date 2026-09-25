Guterres lamenta que el jefe del Ejército sudanés no obtuviera visado para asistir a ONU

El ministro sudanés, el cargo más alto del Gobierno controlado por la cúpula militar que se encuentra en Nueva York, se reunió con Guterres en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde estaba previsto que Al Burhan interviniera el jueves en calidad de presidente del Consejo Soberano de Sudán.

Según un comunicado de Exteriores sudanés, Guterres "lamentó que el país anfitrión no hubiera cumplido con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Sede", firmado entre Estados Unidos (EE.UU.) y la ONU que establece, entre otros puntos, la obligación de conceder visados a los representantes de Estados miembros para acudir a instalaciones de Naciones Unidas, como es el caso de la de Nueva York.

Ese incumplimiento por parte de Washington "provocó la demora de la emisión del visado de Su Excelencia, el presidente del Consejo Soberano Transitorio, para participar en los trabajos de la Asamblea General de Naciones Unidas", continuó la nota, sin aportar más detalles sobre las causas de este incidente.

Según medios sudaneses, Estados Unidos retuvo la concesión del visado de Al Burhan para asistir a la cita en Nueva York por no aceptar una tregua de 90 días propuesta por Washington, un alto el fuego que el Ejército sudanés alega que daría tiempo al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a replegarse.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas, mientras que más de la mitad de la población está amenazada por la hambruna ante lo que la ONU considera la peor catástrofe humanitaria del planeta.

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EE.UU. ha ejercido de mediador en la guerra en Sudán, pero recientemente ha endurecido su postura contra el Ejército -que actualmente está protagonizando grandes avances sobre el terreno-, y ha impuesto sanciones contra algunos de sus líderes en un momento en el que la salida negociada del conflicto se está alejando.