Indígenas de 16 países de África, Asia y América rechazan en Kenia el "colonialismo verde"

Los representantes, venidos de África, Asia, América del Norte y Latinoamérica, participaron del 21 al 25 de septiembre en Nairobi en la reunión "Nuestra Tierra, Nuestra Naturaleza" (OLON, en inglés), presentado por los organizadores como el primer encuentro indígena global para "descolonizar" la conservación.

"La verdadera conservación de la naturaleza forma parte de nuestros sistemas tradicionales", señalaron en una declaración bautizada como Pronunciamiento Indígena de Nairobi y presentada en una rueda de prensa en la capital keniana.

"Los ecosistemas no nos pertenecen; somos nosotros quienes pertenecemos a ellos", añadieron, al reclamar la devolución de sus tierras ancestrales y la autodeterminación de sus comunidades.

Denunciaron, además, que sus territorios son transformados sin su consentimiento en parques nacionales, reservas o proyectos vinculados a créditos de carbono y biodiversidad.

Así, rechazaron los créditos de carbono y biodiversidad, los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), la geoingeniería y la denominada conservación "de tipo fortaleza" (que excluye a las comunidades humanas de las zonas protegidas).

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"Nuestros territorios no son baldíos, no son áreas sacrificables, son territorios vivos, gestionados por nosotros", afirmó a EFE Luis Canelos, presidente de la nacionalidad Kichwa de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana.

Canelos destacó que conocer experiencias de otros continentes permite a las comunidades "prepararse" ante iniciativas de conservación que, a su juicio, pueden limitar sus derechos y formas propias de gobierno.

Desde Argentina, Jorgelina Duarte, de la comunidad Tamanduá del pueblo Mbya Guaraní de Misiones, subrayó la importancia de crear alianzas ante problemas comunes.

"A pesar de toda la opresión, el colonialismo y el imperialismo que todavía existen en nuestros países, seguimos resistiendo", declaró a EFE.

Duarte señaló que las experiencias de comunidades africanas y asiáticas resultan especialmente útiles para Latinoamérica ante la expansión de proyectos de créditos de carbono.

"Nos vienen a contar historias que ellos ya pasaron y nosotros todavía estamos iniciando el embate contra esas grandes empresas en nuestros territorios", subrayó.

Por su lado, Marisol García Apagüeño, de la comunidad Túpac Amaru del pueblo Kichwa de la Amazonía peruana, denunció que la creación de un área natural protegida en su territorio ha dificultado la concesión de títulos de tierras y restringido actividades tradicionales.

"No podemos cazar, no podemos caminar libremente, no podemos ir a pescar y mucho menos tener la conexión con nuestras deidades", afirmó.

"Dependemos cien por cien del territorio. Somos el bosque", agregó.

La declaración critica a organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), entre otras, y les exige respeto a los derechos territoriales y transparencia sobre sus acuerdos de carbono y biodiversidad.

Mientras, reclama a los gobiernos reconocer legalmente las comunidades y sus tierras, anular proyectos impuestos, liberar a los detenidos por defender sus territorios y reparar las injusticias históricas.