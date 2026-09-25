Irán condena la ruptura de lazos por parte de Colombia y la acusa de "narcoterrorismo"

"Es evidente que ninguna de las acusaciones planteadas por el Gobierno colombiano para justificar esta decisión es válida ni lógica, y que esta decisión ha sido adoptada únicamente por influencia del régimen sionista y de Estados Unidos", afirmó el Ministerio de Exteriores de Irán en un comunicado.

La Cartera de Exteriores sostuvo que la ruptura de las relaciones diplomáticas de más de medio siglo "actúa en contra del principio de respeto mutuo y de los intereses de ambos pueblos".

Además, acusó a Bogotá de estar "fuertemente influida por los cárteles de producción y distribución de drogas" y de "formar parte de la red de narcoterrorismo que opera en el continente americano y más allá".

Por todo ello, consideró que "no se encuentra en posición alguna para dar lecciones a otros sobre terrorismo y drogas" y calificó la medida de un "hipócrita intento de desviar la atención" de su supuesta responsabilidad internacional "por participar en el tráfico de grandes cargamentos de drogas a distintos lugares del mundo, incluido Irán".

"La República Islámica de Irán adoptará las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales frente a esta actitud injustificada y hostil del Gobierno colombiano", advirtió Teherán.

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El Gobierno del derechista Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia este año, afirmó el jueves que la decisión responde a la nueva política exterior en materia de seguridad nacional hemisférica, una medida que recibió el aplauso de Israel.

En un comunicado separado, Bogotá declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, argumentando que "reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de las fronteras de Irán".

Colombia e Irán mantenían relaciones diplomáticas desde el 28 de abril de 1975, aunque con interrupciones en el nivel de representación.

La decisión de Bogotá de romper los vínculos diplomáticos se enmarca en el giro de la política exterior del Gobierno de De la Espriella, que ha restablecido las relaciones con Israel, rotas durante el Gobierno de Gustavo Petro en mayo de 2024 por la ofensiva militar israelí en Gaza, y ha reforzado sus vínculos con Estados Unidos.