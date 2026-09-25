Jetten exige “manos fuera” de la CPI frente a las sanciones y amenazas de Estados Unidos

Jetten hizo estas declaraciones en pleno aumento de las tensiones entre Washington y la Corte, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, haya impuesto sanciones a varios de sus jueces y fiscales entre promesas de "desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo, si es necesario".

“Ahora, con la CPI bajo ataque, las señales de alarma son verdaderamente evidentes”, afirmó Jetten, quien se preguntó “cómo puede alguien oponerse a que se juzguen los crímenes más graves”.

Estados Unidos no es miembro de la Corte y Trump pidió esta semana ante la Asamblea que los países miembros abandonen el tribunal, al que calificó de institución "antiestadounidense" que está "fuera de control".

Washington mantiene desde hace años una relación conflictiva con la CPI, tensión que se ha intensificado por las investigaciones del tribunal relacionadas con Israel, lo que incluye una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y por investigaciones anteriores sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

El primer ministro Jetten recordó que la Corte se encuentra precisamente en la ciudad neerlandesa de La Haya, que alberga numerosas instituciones judiciales internacionales, y advirtió que los intentos de “socavarla” van más allá del propio tribunal.

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“Esto socava el orden jurídico internacional en su conjunto. Y eso nos afecta a todos”, alertó.

El mandatario mencionó el “sufrimiento humano interminable en Gaza, Sudán y tantos otros lugares del mundo” y denunció las “violaciones del derecho internacional y los derechos humanos”, así como el debilitamiento de las instituciones creadas para proteger a las personas.

“Cuando las grandes potencias optan por perseguir únicamente sus propios intereses, resulta tentador responder adoptando una actitud defensiva. Pero, como nos enseñó Mahatma Gandhi: ‘Ojo por ojo y el mundo acabará ciego’. Por eso ha llegado el momento de que nosotros, la comunidad internacional, decidamos perseguir el interés común”, instó.

Jetten también defendió la necesidad de seguir combatiendo la impunidad por la invasión rusa de Ucrania y destacó el futuro Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, una iniciativa impulsada por Kiev y el Consejo de Europa para abordar el crimen de agresión, y que Países Bajos quiere albergar en La Haya.

“Permítanme ser absolutamente claro: no podemos aceptar la impunidad”, afirmó Jetten, antes de asegurar que “Ucrania no tiene más opción que defenderse” mientras “Rusia elige cada día continuar librando esta guerra”.

En su intervención, Jetten también reclamó una reforma de las instituciones internacionales para reflejar mejor el equilibrio mundial y pidió una mayor participación de los países de África, Asia y América Latina, también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Porque el derecho internacional funciona para todos o no funciona para nadie”, afirmó.