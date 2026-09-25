Kazajistán insta a restaurar la confianza en la ONU y a reformar el Consejo de Seguridad

Según el ministro de Asuntos Exteriores kazajo, la "erosión de la confianza" entre los Estados se está convirtiendo en un factor determinante en el cambiante orden mundial.

Tleuberdi denunció que la aplicación selectiva del derecho internacional socava la confianza en las instituciones internacionales y subrayó la necesidad de defender los principios fundamentales de las relaciones internacionales: libertad, igualdad, justicia y respeto a la dignidad humana.

Por ello, destacó el apoyo de su país al proyecto de reforma ONU 80 presentado en 2025, y señaló que esto permitirá a la organización prevenir conflictos y responder eficazmente a las crisis.

"Kazajistán considera que la composición actual del Consejo de Seguridad no refleja las realidades geopolíticas modernas y aboga por una mayor representación de Asia, África y América Latina. Astaná también apoya dar mayor voz a las naciones en desarrollo y a los Estados con capacidades medias", enfatizó.

Al abordar los conflictos regionales, Tleuberdi expresó su profunda preocupación por el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania e instó a priorizar el diálogo y una solución diplomática.

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Destacó que Kazajistán siente el impacto de la guerra en Ucrania aunque no es parte del conflicto y condenó los ataques contra buques civiles que transportan petróleo kazajo.

En particular, denunció que los daños en la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) y las restricciones asociadas están afectando a la producción y a los volúmenes de exportación de petróleo de Kazajistán.