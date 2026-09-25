La comunidad chilena despide al cineasta Patricio Guzmán en París

A las puertas, los abrazos y saludos entre quienes se conocían desde el exilio se mezclaban con los de quienes habían compartido con el cineasta su trayectoria profesional y personal.

Antes del funeral, los asistentes cantaron acompañados por un músico a la guitarra algunas de las canciones que forman parte de la memoria del exilio chileno, entre ellas 'El derecho de vivir en paz', de Víctor Jara, y 'El pueblo unido jamás será vencido', de Quilapayún, que muchos entonaron con el puño en alto.

Dos mujeres sostenían una pancarta de la 'Asociación de exprisioneros políticos chilenos - Francia', mientras algunos asistentes llevaban fotografías con los nombres de personas desaparecidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Patricio es la memoria de Chile. Una memoria que actualmente se trata de olvidar. Es una memoria que está presente día a día", dijo a EFE Iván Sangüesa, cocinero y documentalista que conoció a Guzmán como cineasta y también a través de su hija.

Sangüesa destacó el "gran sacrificio" que supuso para Guzmán vivir fuera de Chile y construir desde el exilio una memoria que, a su juicio, abarca los últimos 60 años de la historia del país y "sigue estando muy de actualidad".

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"Patricio Guzmán ha construido su historia. La historia de los chilenos", afirmó.

Para el músico chileno Osvaldo Torres, Guzmán fue para varias generaciones de chilenos y latinoamericanos "una especie de luz de memoria" y "un ojo de memoria fundamental".

Torres, que coincidió con el cineasta en encuentros relacionados con el cine latinoamericano, consideró que su legado ha dejado "una escuela" de documentalismo en Chile que también ha influido en el resto de América Latina.

"Siempre tuve la sensación de estar frente a una página de la historia bien particular, bien inédita y original", recordó.

Guzmán murió el 15 de septiembre en un hospital de París a causa de un paro cardiorrespiratorio, después de haberse sentido indispuesto el día anterior.

El cineasta, instalado en Francia desde hacía más de cuatro décadas, realizó más de una veintena de películas, pero su nombre quedó especialmente ligado a 'La batalla de Chile', la trilogía rodada entre 1975 y 1979 sobre los últimos años del Gobierno de Salvador Allende, la creciente polarización política y social y el golpe de Estado de 1973.

Guzmán tuvo que sacar clandestinamente del país el material de la película durante la dictadura. La obra se convirtió en uno de los documentales latinoamericanos más difundidos de la historia y en una referencia internacional del cine político.

En su filmografía posterior, la memoria siguió ocupando un lugar central, desde 'Nostalgia de la luz', que recibió en 2010 el Premio del Cine Europeo al mejor documental, hasta 'El botón de nácar', Oso de Plata al mejor guion de la Berlinale en 2015.

Por 'La cordillera de los sueños', estrenada en 2019, recibió el premio al mejor documental en Cannes y el Goya a la mejor película iberoamericana en 2022, el primero concedido a un documental.

En 2023 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile, como reconocimiento a una trayectoria dedicada a filmar la memoria de su país.