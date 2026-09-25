La economía cubana cayó un 5 % en 2025, su tercer año en "números rojos"

El país caribeño acumula entre 2020 y 2025 una severa contracción de más del 15 %, por lo que los datos del CEEC referentes al segundo semestre de 2025 consolidan una de las crisis estructurales más prolongadas en la historia reciente de la nación insular.

Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).

De acuerdo con el informe del centro de investigación cubano adscrito a la Universidad de La Habana, el panorama en la nación caribeña "puede describirse como de crisis múltiple, desequilibrios macro y alta inflación".

A ello se suma, "la pérdida sustancial de la capacidad de respuesta interna, emigración y comportamiento demográfico negativo, así como mayor dependencia del financiamiento externo, crecimiento de la inequidad y la pobreza".

El texto puntualiza que el "camino al desarrollo está prácticamente postergado" en la isla, marcado entre otros factores, por un "déficit de generación eléctrica", situación agravada por el actual bloqueo petrolero de Washington y la falta de inversiones para renovar el sistema electroenergético nacional.

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De acuerdo con el reporte, la disminución del nivel de actividad en 2025 respondió a una combinación de factores: por un lado, la caída en los ingresos externos por exportaciones de bienes y servicios, la "contracción interanual significativa" del turismo y las restricciones energéticas, con una contracción del 13,7 % en 2025 con respecto a 2024.

Por el otro, indica "factores de política interna" como "la no implementación de reformas productivas pendientes", entre otros.

Frente al desgaste de la empresa estatal socialista, el informe constata el avance del sector privado y resalta que este pasó a aportar cerca del 29 % de los ingresos tributarios del Estado, convirtiéndose en amortiguador clave para el abastecimiento de bienes de consumo, aunque con precios inalcanzables para la mayoría de la población.

Pese a que el texto no contempla las 176 reformas económicas adoptadas en junio por el Gobierno cubano para descentralizar y liberalizar la economía, los expertos señalan que "el riesgo principal" en este sentido es "una brecha entre su diseño e implementación".

Sin un viraje profundo y sin financiamiento fresco, el informe advierte de un 2026 en el cual la "incertidumbre marca las perspectivas económicas" y "el crecimiento se ubicaría, un año más, por debajo de la meta oficial (1 %)".