La Justicia tailandesa mantiene la perpetua para Daniel Sancho en el fallo del recurso

El Tribunal provincial de Samui (sur) celebró este vienes una sesión a puerta cerrada para leer el fallo elaborado por el Tribunal de Apelaciones de Phuket sobre los recursos de la familia de Arrieta y de la defensa de Sancho: la parte del colombiano pidió en 2024 elevar el castigo a pena de muerte y aumentar la indemnización, mientras la del español solicitó en 2025 repetir el juicio.

"El Tribunal de Apelación de la Región 8 confirma la sentencia del tribunal de primera instancia", indica un comunicado divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia en Bangkok después de la sesión a puerta cerrada, que comenzó a las 10:00 hora local (03:00 GMT).

A la misma asistieron los abogados y representantes tailandeses de ambas partes: Aphichat Srinuel y Alice Keartjareanlap por la de Sancho, y Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin -"Lak"- en nombre de la familia de la víctima.

Daniel Sancho conectó por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, la provincia a la que pertenece Samui, donde cumple condena.

El texto añade que "se mantiene la condena del procesado por asesinato premeditado, así como por los delitos relacionados con la ocultación y descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima".

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Sancho, de 32 años e hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado hace dos años en primera instancia a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta, cirujano plástico de entonces 44 años, un año antes en la turística isla de Phangan.

El documento de la Oficina de la Judicatura de Tailandia explica las decisiones sobre las apelaciones de ambas partes.

Por un lado, en cuanto a la petición de la acusación de que se elevara la condena a pena de muerte, subraya que la sentencia de primera instancia ya reducía el castigo de pena capital (que Tailandia contempla para el asesinato premeditado) "por considerar que la declaración del procesado resultó útil para el procedimiento", entre otros motivos.

Asimismo, determina que "las razones alegadas por la reacusación no encajaban en ninguno de los supuestos".

En esa misma línea, el tribunal mantuvo la indemnización a la familia de la víctima, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares), y rechazó aumentar la cantidad.

El tribunal consideró que "la suma fijada por el tribunal de primera instancia era adecuada".

Por otro lado, remarcó que "las pruebas aportadas por las partes eran suficientes para resolver el caso", en contra de lo que pedía la defensa, que argumenta que Arrieta murió durante una pelea, y consideró probado que el español premeditó el crimen con "la compra previa de cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo de carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza".

El texto dice que "se mantiene la condena del procesado por asesinato premeditado".

El equipo legal en Tailandia de la familia del colombiano dijo a EFE a las puertas del tribunal que en principio no recurrirán al Supremo, la tercera y última instancia.

"Hasta aquí hemos llegado; por nuestra parte, se acabó", aseveró Metapon Suwancharen, quien señaló que la parte del colombiano estaba "satisfecha desde el principio".

Nattha Jongratwanin -"Lak"-, también de la parte de la víctima y presente en la sala, afirmó a EFE que el tribunal leyó dos documentos, el primero correspondiente a la petición de la defensa, y el segundo a los recursos y alegaciones presentados por los abogados de ambas partes.

Lak remarcó que "la lectura de la sentencia de apelación concluyó hoy y el procedimiento queda finalizado", ante la duda previa de que hubiese una sesión más, el 7 de octubre. "Ya no la habrá", añadió.

El Tribunal Provincial de Samui también confirmó que la sesión del 7 de octubre queda suspendida.

La firma Ospina Abogados, que representa en España a la familia del colombiano, pidió tiempo para analizar el fallo en profundidad "antes de realizar cualquier valoración concreta sobre la misma", en un comunicado.

Por su parte, Ramón Chipirrás, del equipo asesor legal de Daniel Sancho en España, dijo a EFE que no están de acuerdo con la resolución emitida: "Seguimos trabajando en los siguientes pasos que hay que dar", declaró.

El abogado de oficio de Sancho en Tailandia, Aphichart Srinual, dijo a EFE, en la misma línea, que no descartan apelar el fallo ante el Supremo, decisión que tendrán "que estudiar y hablar".

Una vez haya sentencia firme, la defensa podría comenzar los trámites para solicitar el traslado de Sancho a España, en virtud de un convenio de transferencia de presos.