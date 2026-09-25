La mujer de 87 años desahuciada en Madrid agradece protestas de apoyo: "Por favor, luchad"

Su caso se ha convertido en un símbolo del drama de la vivienda en España a raíz del rápido encarecimiento de los precios en los últimos años.

En un vídeo publicado en la red social X por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y grabado en el hospital donde la mujer se encuentra ingresada desde el desalojo, Maricarmen lamentó no haber podido defender su casa, aunque sí ha conseguido, en sus palabras, "luchar para que los demás aprendan a luchar por su casa".

Esta mujer fue desahuciada del domicilio en el que llevaba viviendo los últimos 70 años por no poder pagar la subida de alquiler que le pedía la empresa que compró su piso.

Pagaba 500 euros de alquiler (heredado de un contrato de renta antigua) y le pedían ahora 1.650, cifra a la que no podía hacer frente con su pensión de 1.300 euros.

La empresa reclamó la finalización del contrato al comprar el piso, Maricarmen demandó y ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad, en manos del fondo de inversión Urbagestión.

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"Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir luchando", defendió Maricarmen, quien sigue ingresada "aún muy débil" y "conmocionada".

El caso de Maricarmen, que fue sacada el miércoles de su domicilio en la camilla de una ambulancia y congregó a decenas de personas que intentaban evitar el desahucio, ha provocado un gran debate político en España y protestas multitudinarias que han puesto en primer plano la crisis de la vivienda.

La anciana agradeció hoy el apoyo a "todos los niños": "No ha podido ser, pero por favor luchad", animó esta mujer, que aún no se sabe dónde vivirá tras quedarse sin casa.

Además de las protestas celebradas durante esta semana, el Sindicato de Inquilinas ha convocado para este sábado en Madrid una manifestación hasta el Congreso de los Diputados para señalar "a los responsables" del desahucio y reclamar medidas para paliar la crisis de la vivienda.

En medio de la polémica, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, calificó lo sucedido con la anciana como un "tragedia social" y prometió que enviará al parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas.

Además, pidió "responsabilidad" a los grupos parlamentarios para convalidarlo.

Por su parte, la formación de izquierdas Sumar, que forma parte del Gobierno de coalición, exigió que en el próximo Consejo de Ministros se incluya la expropiación del piso de Maricarmen y un nuevo real decreto ley de vivienda que ayude a aliviar la situación de miles de personas que han visto que sus alquileres se disparan sin que los sueldos apenas suban.