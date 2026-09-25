La petrolera Eni aplica un precio máximo a sus carburantes en Italia por "solidaridad"

La compañía, controlada por el Estado italiano, aplicará un precio máximo de 1,99 euros por cada litro de gasolina y de 2,19 euros por cada litro de gasóleo, alrededor de 17 céntimos menos respecto a los valores medios actuales en las gasolineras del país.

La medida estará vigente durante 30 días a partir del 28 de septiembre aunque Eni no excluye su extensión hasta final de año, lo que dependerá "de la evolución del mercado y del suministro".

El descuento, según la compañía, responde a la reducción de los impuestos indirectos en el carburante decidida por el Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para hacer frente a su encarecimiento, una medida que acaba de ser ahora prorrogada hasta el 5 de octubre.

Eni pretende así "realizar una nueva contribución solidaria al país, a los consumidores y a sus propios clientes" en un contexto en el que el precio de los carburantes, subraya, ha alcanzado "niveles extremadamente elevados para las familias y empresas italianas".

Esto se debe "a la contracción de la oferta de productos refinados en el mercado internacional derivada de las actuales crisis geopolíticas" pero también a la "falta de capacidad de refinación a nivel europeo" tras el cierre de 30 refinerías en los últimos quince años, según denunció esta petrolera.

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Este viernes, en la red de autovías de Italia, el litro de diésel cuesta de media 2,42 euros mientras que el de gasolina se sitúa en los 2,24 euros, según datos actualizados del Ministerio de Empresa.