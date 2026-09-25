La Policía de Perú detiene a nueve ecuatorianos en el norte del país con apoyo del FBI

La PNP señaló en sus redes sociales que el operativo se realizó en el balneario de Huanchacho, uno de los más conocidos de Trujillo, y que los arrestados son presuntos integrantes de la organización criminal Los Tiguerones Trux.

Indicó que son investigados por la presunta comisión de los delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tenencia ilegal de material explosivo, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.

Durante la intervención se incautó un arma automática mini uzi y un revólver, nueve cartuchos de dinamita, cuatro municiones, 23 equipos celulares, tres balanzas y cerca de un kilo de marihuana.

Además, dos cuadernos con anotaciones de presuntos cobros de cupos de extorsión, 2.490 soles en efectivo (734,5 dólares), un vehículo, una tela con la inscripción Los Tiguerones Trux y otros "bienes de interés para la investigación".

La PNP agregó que también se halló "documentación vinculada a uno de los intervenidos y otros elementos que serán materia de investigación", por lo que está coordinando con la Policía de Ecuador para corroborar sus identidades y posibles antecedentes.

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La información sobre el operativo también fue difundida por la embajada de Estados Unidos en Lima, que indicó en sus redes sociales que la PNP y el FBI están "actuando juntos" y que los arrestados presuntamente pertenecían a una "banda narcoterrorista nacida en Ecuador" conocida como los Triguerones Trux.

"Esto es el Escudo de las Américas", señaló en la publicación el embajador estadounidense, Bernie Navarro.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó el pasado 10 de septiembre que su país iba a formar parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras un encuentro que sostuvo en el Palacio de Gobierno de Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Fujimori reafirmó el pasado martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que su gobierno tiene como prioridad la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado transnacional y que la decisión de unirse al Escudo de las Américas es una muestra de su "decidido compromiso de trabajar" con los países de la región para enfrentar este tema.