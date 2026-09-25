Latinoamérica "está mejor preparada que antes" para afrontar una pandemia, director de OPS

Con motivo de la reunión de alto nivel sobre pandemias que se celebra este viernes en la Asamblea General de la ONU, Barbosa advirtió que los países nunca están "completamente preparados" por el alto nivel de incertidumbre y puso el foco en regiones, como la latinoamericana, que todavía necesitan reforzar sus capacidades.

Durante la semana, la OPS abordó con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC) los retos de "financiamiento de la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias para construir la seguridad sanitaria mundial", un evento paralelo al periodo de sesiones de la Asamblea.

"La seguridad sanitaria no depende de un solo país, ningún país aislado puede (abordarla), por lo que es importante fortalecer capacidades nacionales y regionales porque la detección temprana y el compartir de forma transparente y rápida todas las informaciones con otros países son el primer paso de una respuesta coordinada y efectiva", explicó Barbosa.

En América Latina el progreso ha sido significativo durante los últimos años en los que la OPS recibe información actualizada del monitoreo de virus que permiten identificar rápidamente nuevas cepas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, urgió este viernes a cerrar un tratado global pandémico ante la certeza de que tarde o temprano se desatará una nueva pandemia: "La cuestión es cuándo", dijo.

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Adhanom instó a los Estados a concluir "lo antes posible" el Sistema de Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), un acuerdo recíproco en el que países comparten información que posibilita una respuesta más rápida y efectiva.