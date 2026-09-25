León XIV ante 80.000 jóvenes en Estadio de Francia con música, oración y la Santa Túnica

La vigilia, uno de los principales actos de la visita de León XIV a Francia, comenzará sobre 21:00 locales (19.00 GMT) y contará con actuaciones de siete solistas y grupos de la escena francófona. Las puertas del estadio, situado a 14 kilómetros de París, se abrieron a las 17.00 locales (15.00 GMT).

El programa incluye al dúo Les Frangines, la cantante franco-malgache Anisha Jo y Tagra, intérprete de rap de inspiración cristiana. También actúan Les Guetteurs, grupo francés de reggae cristiano; la soprano franco-estadounidense Monroe, de 17 años; Grégory Turpin, referente de la música cristiana contemporánea francesa, y la cantante canadiense Natasha St-Pier.

Turpin y St-Pier interpretarán 'Pour que le monde ait la vie' ('Para que el mundo tenga vida'), una canción creada con motivo de la visita de León XIV a Francia. Monroe cantará además el Ave María y una versión acústica de 'Regarde!', la canción con la que representó a Francia en el Festival de Eurovisión de 2026.

La vigilia comenzará oficialmente con un desfile de delegaciones que mostrará la diversidad de la Iglesia católica en Francia. Participarán jóvenes que se preparan para recibir el bautismo, sacerdotes, religiosos, religiosas y peregrinos.

Los testimonios de varios jóvenes estarán acompañados por músicos de pop cristiano y unos 2.500 integrantes de Ecclesia Cantic, un coro católico formado por jóvenes y adultos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

León XIV llegará al estadio alrededor de las 20:45 locales (18.45 GMT) y será recibido por el obispo de Saint-Denis, Étienne Guillet, tras recorrer el recinto en el papamóvil antes de dirigirse a la tribuna principal.

Varios jóvenes mantendrán después un encuentro con el pontífice para plantearle preguntas y compartir sus inquietudes y expectativas, y después comenzará el principal momento de oración.

La historia de varios santos vinculados a Francia servirá de hilo conductor del encuentro, entre ellos san Dionisio, considerado el primer obispo de París; san Martín de Tours y san Vicente de Paúl, conocido por su labor con las personas pobres.

Uno de los momentos centrales será la presentación de la Santa Túnica de Argenteuil durante un tiempo de recogimiento. Venerada como la prenda de lino sin costuras que Cristo llevó camino del Calvario, la reliquia lleva 1.200 años guardada en la basílica de Saint Denis de Argenteuil y solo se expone al público una vez cada cincuenta años.

León XIV ofrecerá después una reflexión basada en un pasaje de la Primera Carta de San Pablo a Timoteo. La vigilia concluirá alrededor de las 23:00 locales (21.00 GMT) con la celebración de las Completas, la oración que cierra el día en la tradición litúrgica católica.