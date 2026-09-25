Líbano pide evitar un "vacío" tras la retirada de las fuerzas de la ONU del sur del país

"Lo que queremos subrayar hoy, desde esta tribuna, es la necesidad de trabajar para evitar el vacío que podría provocar la retirada de las fuerzas de la FINUL si se produjera sin un acuerdo sobre una nueva fuerza internacional que la sustituya", afirmó Salam durante su intervención en la sede de la ONU en Nueva York.

El primer ministro insistió que, en medio de la ofensiva israelí y la ocupación de varias aldeas del sur del Líbano, es necesaria una fuerza que "garantice la continuidad de las tareas de vigilancia, información y comunicación", y cuyo papel "sea complementario a las exigencias" del acuerdo alcanzado con Israel a finales de junio.

Salam hizo referencia así al acuerdo marco firmado entre su Gobierno e Israel, con la mediación de Estados Unidos, para sentar las bases para un alto el fuego e implementar una retirada de las tropas israelíes que ocupan el sur libanés desde el 2 de marzo, cuando comenzó el conflicto actual, que se ha cobrado la vida de más de 4.300 personas.

Esa guerra, en la que no participa el Ejército libanés, estalló después de que el grupo chií Hizbulá atacara Israel en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán (el principal aliado del movimiento libanés) a finales de febrero.

En este contexto, Salam alabó las tareas de la FINUL para "preservar la estabilidad" del sur del Líbano y "apoyar al Ejército libanés en sus misiones", por lo que lamentó la implementación de la resolución 2899 del Consejo de Seguridad, que dispone el fin de las operaciones de la misión y el inicio de su retirada gradual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, afirmó que ha solicitado al secretario general de la ONU, António Guterres, que "explore las opciones disponibles para continuar aplicando la resolución 1701" del Consejo de Seguridad, que puso fin a la guerra israelí en el Líbano en 2006.

"También tenemos derecho a pedir a la comunidad internacional que asuma sus propias responsabilidades para garantizar el respeto de la soberanía del Líbano y la aplicación de las resoluciones internacionales pertinentes", sentenció Salam.