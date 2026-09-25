Los abogados españoles de los Arrieta piden tiempo para analizar el fallo de los recursos

"La resolución será ahora analizada jurídicamente en profundidad por el equipo que representa a la familia (Arrieta), que estudiará su contenido, sus fundamentos y sus implicaciones legales antes de realizar cualquier valoración concreta sobre la misma", aclaró el bufete Ospina Abogados.

Inicialmente el bufete, que creía que habría una segunda vista el 7 de octubre para analizar el recurso que ellos presentaron en 2024, recibió con "respeto la decisión de la Justicia tailandesa" al considerar que el tribunal había desestimado hoy solo el recurso de la defensa de Sancho.

Sin embargo, en una nota aclaratoria, la firma admitió después que el tribunal tailandés dio este viernes "respuesta a todas las cuestiones planteadas por las partes" y pidió tiempo para analizar el fallo.

El Tribunal Provincial de Samui (sur) celebró hoy una sesión para leer el fallo del tribunal de Apelaciones sobre los recursos de la familia de Arrieta y de la defensa de Sancho, presentados en 2024 y 2025, respectivamente: la parte del colombiano pedía elevar el castigo a pena de muerte y aumentar la indemnización, mientras la del español solicitaba repetir el juicio o una nueva vista.

El Tribunal Provincial de Samui comunicó este viernes que se desestiman las apelaciones presentadas por cada una de las partes y que se mantiene la sentencia de primera instancia, según un comunicado de las autoridades judiciales al que tuvo acceso EFE.

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Daniel Sancho, hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año antes en la isla vecina de Phangan del cirujano plástico de 44 años Arrieta, oriundo de la población colombiana de Lorica.

Sancho, ahora de 32 años, conoció a Arrieta en 2022 a través de la red social Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan.