Los suizos decidirán en referéndum si blindan aún más o no su tradicional neutralidad

El referéndum, uno de los muchos que Suiza celebra tres o cuatro veces al año, pide a los votantes aceptar o rechazar una iniciativa popular lanzada por la asociación nacionalista y conservadora Pro Suiza, que propone entre otros puntos especificar en la carta magna federal que la neutralidad sea "perpetua y armada".

Según los promotores, deben fortalecerse los instrumentos para que Suiza no pueda adherirse a ninguna alianza militar o defensiva (como la OTAN, de la que no forma parte), ni cooperar con ellas, salvo en caso de ataque militar directo contra el país.

Además, Suiza no debe participar en conflictos militares entre terceros Estados ni imponer sanciones contra un país en conflicto, salvo aquellas impuestas por Naciones Unidas, de acuerdo al texto de la iniciativa.

Este último punto contrasta con la situación actual, en la que Suiza ha aplicado contra Rusia, desde la invasión de Ucrania en 2022, sanciones equivalentes a las de la Unión Europea, afectando a 2.790 ciudadanos rusos y entidades del país.

Esas sanciones han llevado al Gobierno ruso a acusar a Suiza de haber perdido su condición de actor neutral, lo que ha provocado que el país centroeuropeo, tradicional escenario de negociaciones de paz en todo tipo de conflictos, apenas haya sido tenido en cuenta por Moscú en los últimos años para este tipo de conversaciones.

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El Gobierno y el Parlamento suizos han recomendado votar en contra de la iniciativa, que a nivel político parece contar sólo con el apoyo de la conservadora Unión Democrática del Centro, el partido más votado en comicios recientes pero sin mayoría parlamentaria.

En opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la neutralidad inscrita en la Constitución de 1848 ha demostrado su eficacia y ofrece cierto "margen de maniobra" en un cambiante mundo actual que se vería limitado en caso de que triunfara el "sí".

Ello reduciría la capacidad del país para preservar su seguridad e independencia, insisten Gobierno y Parlamento.

Los promotores de la iniciativa subrayan que sería una forma de garantizar que una Suiza que ya fue neutral en conflictos como las guerras mundiales del siglo XX lo siga siendo, sin el riesgo de que el concepto de neutralidad sea interpretado de distintas formas en función de presiones externas.

También consideran que el texto protegería a Suiza de un acercamiento más marcado con la OTAN, e impediría que se alineara con alguno de los bandos en un conflicto.

Las encuestas apuntan a que el "no" a la iniciativa podría imponerse con más del 60 % de los votos.