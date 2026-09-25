Macron defiende ante León XIV laicidad francesa y organización internacional sobre la IA

"La laicidad francesa no es en absoluto la negación de la religión", declaró Macron en su discurso en el salón de actos del Palacio del Elíseo, en el que defendió una concepción de la laicidad basada en la libertad de creer o no creer y en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.

Macron subrayó que esa libertad se aplica tanto en la esfera privada como en la pública, siempre dentro del respeto a las leyes francesas, al tiempo que abordó los desafíos planteados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Macron advirtió de que los avances tecnológicos no deberían quedar concentrados en unas pocas manos y defendió la búsqueda de un marco internacional capaz de conciliar el progreso tecnológico con la justicia y el humanismo. "La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo", subrayó.

Para evitar que "los modelos más eficaces se encuentren en pocas manos" y que "los avances más exponenciales no conduzcan a perder el control", Macron apeló a "una organización internacional que reconcilie progreso tecnológico, justicia y humanismo".

La encíclica 'Magnificat manitas' fue "un mensaje esencial frente a la potencia de la maquinaria digital", aseguró Macron, que consideró que la IA "entraña una ruptura antropológica inédita" y "golpea el trabajo, la creación, la investigación, la educación, la información y el vínculo social".

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También situó la visita de León XIV en el contexto de la defensa de la paz y del respeto del derecho internacional, con el telón de fondo de la guerras en Ucrania y Oriente Medio.

"La paz es mucho más que el silencio de las armas", aseguró el presidente francés, y añadió que requiere justicia, seguridad, respeto de los derechos humanos, soberanía de las naciones y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.

"Francia está del lado de la paz, del multilateralismo activo, del respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas", declaró Macron horas antes de que León XIV pronuncie un esperado discurso en la sede de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París.

"Porque una vida vale una vida y todos los pueblos deben ser defendidos", manifestó en línea con su último discurso ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas esta misma semana.

Vinculó asimismo la defensa de la paz con la lucha contra las injusticias y la protección de las personas más vulnerables porque "son siempre quienes pagan el precio de las crisis y de los conflictos", afirmó, en referencia también a las personas obligadas a abandonar sus países.

Macron destacó el trabajo de organizaciones que acogen a personas exiliadas y defendió la necesidad de reconocer a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. León XIV tiene previsto visitar mañana en París la Maison Bakhita, un centro de acompañamiento de inmigrantes y refugiados.

Dedicó asimismo parte de su discurso a los jóvenes, cuya vigilia con León XIV está prevista esta noche en el Estadio de Francia. "No nos piden que les prometamos un mundo fácil. Piden poder construir un mundo mejor", declaró.

Macron también destacó las raíces francesas de León XIV, al recordar que el pontífice tiene ascendencia normanda y se han encontrado además vínculos familiares con el Béarn y Bigorra. "Estamos orgullosos de sus raíces normandas", dijo.

Y expresó su deseo de que la visita permita al papa conocer "Francia en toda su verdad", con su diversidad y sus debates, a siete meses de las elecciones presidenciales, a las que él no podrá presentarse por la imposibilidad de acumular un tercer mandato.

"Es esta Francia la que hoy le recibe con mucha humildad, con mucho honor y con una alegría muy grande. Sea usted bienvenido", concluyó.