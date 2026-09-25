Más de 55.000 sudaneses han huido a Chad este año por el repunte de la violencia

En la última semana, más de 400 personas al día han atravesado la frontera por las zonas de Adré y Tiné, en el este de Chad, veinte veces más que el ritmo diario registrado durante los meses anteriores.

Desde el inicio de la guerra en Sudán, en abril de 2023, casi un millón de refugiados han cruzado a Chad, que se sumaron a unos 300.000 que ya se encontraban en este país.

ACNUR advirtió en particular del deterioro de la seguridad en Kordofán y Nilo Azul, donde los combates, los ataques aéreos y los drones están provocando más desplazamientos y hacen difícil el acceso humanitario, mientras que las alteraciones climáticas están causando, lluvias inferiores a la media y escasez de agua, causando una presión adicional en la población.

El organismo dijo que, en este trágico contexto, la falta de financiación está agravando la situación, puesto que solo se ha recibido el 18 % de los 1.600 millones de dólares que se necesitan para cubrir el coste de esta operación humanitaria.

La guerra que enfrenta desde abril de 2023 al Ejército sudanés y a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha provocado la mayor crisis de desplazamiento del mundo, que ha afectado a más de once millones de personas, de los cuales 3,5 millones salieron del país y son refugiados o solicitantes de asilo.

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ACNUR señaló que como parte de esta crisis los movimientos hacia Europa han aumentado, con más de 14.000 sudaneses que llegaron por mar en 2025, un 245 % más que los 4.094 registrados en 2024.

La agencia considera que la falta de protección y de servicios básicos en los primeros países de acogida, que son los que tienen frontera con Sudán, es el factor principal que ocasiona estos movimientos secundarios.