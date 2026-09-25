Miles de motoristas toman las calles de Teherán en apoyo a la República Islámica

“Muerte a los traidores a la patria” y “a tus órdenes, Jamenei” fueron algunas de las consignas coreadas por los motociclistas, entre los que había policías, militares y familias de civiles acompañados de sus hijos.

Participaban en el “Desfile de 40.000 Motociclistas” organizado como parte del movimiento estatal ‘Janfada’ (Sacrificio por Irán), iniciativa estatal para reclutar civiles para la defensa del país en el que según el Gobierno se han registrado más de 30 millones de personas y ahora esta iniciativa va un paso más con entrenamientos previstos en los próximos días

El pasado viernes ya realizaron un multitudinario desfile con miles de voluntarios portando rifles AK-47 o bazucas y circulando en jeeps con ametralladoras antiaéreas.

El desfile de motoristas contó con la participación de voluntarios y de distintas organizaciones gubernamentales, entre ellas la Guardia Revolucionaria y los Basij, una milicia islámica subordinada a ese cuerpo militar.

Con banderas de la República Islámica y con imágenes del actual líder supremo, Mojtaba Jameneí, y de su padre, Alí Jameneí, asesinado por EE.UU. e Israel, muchos de los participantes, con el rostro cubierto y armados, portaban motocicletas pesadas y sin matrículas.

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Los motoristas hacían sonar sus bocinas y rugir los motores de sus motocicletas para reforzar el impacto de la exhibición, mientras comenzaban a reunirse en la plaza Imán Husein y recorrían las principales calles de la capital, como Engelab, hasta llegar a la plaza Azadi, desde donde continuaban dando vueltas sin parar hasta regresar al punto donde había comenzado la actividad.

Con disparos al aire de un AK-47 en manos del clérigo de línea dura Huseín Taeb, jefe de la milicia islámica Basij, comenzó el miércoles la formación militar de los voluntarios del movimiento ‘Janfada’ con unos 500.000 voluntarios, según los organizadores, que se han suscrito a estas actividades, mientras que el movimiento cuenta en total con alrededor de 30 millones de personas en todo el país.

La plaza Imán Husein de Teherán ha sido convertida en un campo de entrenamiento militar que se asemeja ahora a un cuartel, rodeado por muros y alambradas de púas, con neumáticos colocados sobre el terreno para las prácticas con motocicletas y vehículos militares, además de líneas pintadas en el suelo para organizar a los participantes en filas durante la instrucción militar.

“Ya he recibido los entrenamientos militares y estoy dispuesto a dar vida por mi país”, dijo a EFE Seyed Alí, un comerciante de 40 años que participaba con su moto en el desfile y aseguró estar presente en todos los programas que realiza el movimiento y no dudaría en ir a la primera línea de guerra.

“Estoy aquí para decirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le daremos una bofetada y que participar en un desfile es lo mínimo que podemos hacer, estamos dispuestos a mucho más”, aseguró Saeid, de 36 años, empleado del Ministerio de Petróleo.

El desfile se celebra casi siete meses después del inicio de la guerra por parte de EE.UU. e Israel, el pasado 28 de febrero, con ataques contra territorio iraní y que, tras una fase de enfrentamientos intensos, continúa con intercambios ocasionales de ataques y amenazas entre las partes.

Pese al intercambio de mensajes y condiciones entre ambos países para poner fin a la contienda, así como a los intentos de mediación de países como Pakistán y Catar, Washington trata de doblegar a la República Islámica mediante la intensificación de las sanciones y el bloqueo aéreo y naval, mientras que Teherán ha cerrado el estrecho de Ormuz y responde con ataques ocasionales contra barcos que intentan atravesarlo.

El desfile coincide con la celebración en Nueva York de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió el miércoles que Irán no se rendirá ante las amenazas de Estados Unidos, aunque afirmó que Teherán sigue abierto al diálogo para poner fin al conflicto.