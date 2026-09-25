Ministerio de Finanzas de Rusia propone subir los impuestos tras elecciones legislativas

"Con el fin de unificar la tributación de las rentas de las personas físicas al 13-22 %, se propone incluir las rentas 'pasivas' en la base imponible general del impuesto sobre la renta de las personas físicas", indicó la dependencia en su portal oficial.

Según Finanzas, esta medida se extendería a "los ingresos procedentes de dividendos y otras participaciones en el capital, los intereses de depósitos, las operaciones con valores y derechos digitales, la venta de inmuebles y participaciones sociales, así como los ingresos derivados de seguros y contratos de donación"

"Actualmente, las rentas 'pasivas' están sujetas a impuestos de 13-15 %", recordó la cartera.

En el caso de los dividendos pagados a ciudadanos extranjeros no residentes, las llamadas cuentas 'C' creadas tras el comienzo de la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia, el impuesto ascendería al 35 %.

Según indicó Finanzas, el paquete de proyectos, que incluye las propuestas de presupuesto federal para 2027-2029, está dirigido "al cumplimiento de todos los compromisos sociales del estado, garantizar las necesidades de la defensa y seguridad del país, el apoyo social de los combatientes en Ucrania y garantizar el liderazgo tecnológico de Rusia".

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En particular, la cartera propuso cambios al código tributario ruso para "incrementar la estabilidad del sistema presupuestario".

Además del incremento de los impuestos a los ingresos pasivos, Finanzas propuso al Gobierno ruso implementar impuestos a las compras online en el extranjero y a los envíos procedentes de terceros países.

En particular, los rusos deberán pagar 100 rublos (poco más de un dólar) por los envíos desde el extranjero con un valor superior a los 200 euros.

También prevé imponer un impuesto a los pasajeros del transporte aéreo, que deberán pagar hasta 2.000 rublos (cerca de 24 dólares) por pasaje, e incrementar los impuestos a los mensajeros y conductores que trabajan por cuenta propia, del 4-6 % al 13 %.

Finalmente, podrían incrementarse de un 10 a un 20 % los impuestos de importación de automóviles, una medida que ya había sido tomada anteriormente y que ha disparado en los últimos años los precios de los vehículos en Rusia.

Esta propuesta contradice anteriores declaraciones tanto del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, como del ministro de Finanzas, Antón Siluánov, que antes de las elecciones legislativas de la semana pasada prometieron que no habría incrementos de los impuestos.