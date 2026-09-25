Muere una bombera de 24 años al combatir un incendio en el norte de Portugal

La joven resultó herida grave el jueves al caerle un árbol durante las operaciones y falleció durante la madrugada en el Hospital de Lamego, según información de Protección Civil recogida por medios portugueses.

En un comunicado, el Ministerio del Interior expresó su pesar por el fallecimiento y trasladó sus condolencias a la familia, los amigos y los compañeros de la víctima. También rindió homenaje a los bomberos voluntarios del país por su compromiso con la protección de la población y sus bienes.

El presidente de Portugal, António José Seguro, destacó la abnegación, profesionalidad y valentía de la fallecida, mientras que el primer ministro, Luís Montenegro, expresó su solidaridad con los bomberos.

El incendio de Resende fue dado por controlado a las 08:18 hora local (07:18 GMT), aunque permanecían desplegados 254 efectivos, apoyados por 74 vehículos y un medio aéreo.

También quedó controlado, a las 07:45 hora local (06:45 GMT), el incendio de Odemira, en la región meridional del Alentejo, donde dos bomberos sufrieron heridas leves en un accidente con un vehículo de extinción que acabó consumido por las llamas.

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En este último incendio seguían trabajando 473 efectivos y 164 vehículos a las 09:15 hora local, según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

Más de 70 municipios del interior del norte y el centro de Portugal y de la región meridional del Algarve permanecen este viernes en peligro máximo de incendio, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA). Otros más de 90 están en peligro muy elevado, pese al descenso de las temperaturas previsto para hoy en el norte y el centro del país.

En el archipiélago atlántico de Madeira, las costas norte y sur de la isla principal y la vecina isla de Porto Santo están bajo aviso naranja por la persistencia de temperaturas máximas elevadas hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT). Las zonas montañosas de Madeira permanecen bajo aviso amarillo por calor.