Netanyahu invita a Paraguay, Panamá y Bolivia a unirse a los 'Acuerdos de Isaac'

"El primer ministro celebró las cálidas relaciones entre Israel y muchas naciones latinoamericanas", recoge la nota oficial. "Asimismo, los invitó a sumarse a la iniciativa de los 'Acuerdos de Isaac' y a adherirse a la iniciativa estadounidense de retirarse de la corrupta Corte Penal Internacional", agrega el texto.

Según el comunicado, Netanyahu mantuvo un encuentro conjunto con el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; y su homólogo boliviano, el presidente Rodrigo Paz Pereira.

La reunión tuvo lugar después de un primer encuentro entre el mandatario israelí y el presidente argentino, Javier Milei, y formó parte del esfuerzo, según la nota oficial, "por ampliar el círculo de asociaciones en el marco de los 'Acuerdos de Isaac'".

Los 'Acuerdos de Isaac' representan un marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina, así como establecer acuerdos en los ámbitos de la economía, la innovación, la seguridad y otras áreas de cooperación.

En abril de este año, Israel y Argentina suscribieron en Jerusalén la primera alianza enmarcada en esta iniciativa diplomática. Durante el acto, Netanyahu situó los acuerdos como una extensión del espíritu de los Acuerdos de Abraham, impulsados en 2020 con el respaldo de Estados Unidos durante la primera administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

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El encuentro se produjo tras la participación del mandatario en la Asamblea General de la ONU, en una jornada en la que Netanyahu intervino para defender la posición de Israel en los conflictos de Gaza e Irán.

La oficina de Netanyahu afirmó que "numerosos líderes mundiales" solicitaron mantener reuniones con el primer ministro durante su visita, pero señaló que, debido a una agenda "apretada" y a la necesidad de regresar a Israel antes del inicio de la festividad judía de Sucot (la Fiesta de los Tabernáculos) este viernes, solo pudo atender algunas de esas peticiones.