Pakistán afirma haber abatido a varios talibanes afganos tras un choque fronterizo

Según un comunicado oficial, los combatientes intentaron penetrar el jueves en territorio paquistaní por el sector de Gulistan, lo que provocó una respuesta de las fuerzas de seguridad que, según Islamabad, causó la muerte de varios talibanes afganos.

El parte militar añadió que continúa un "intercambio intermitente de fuego" en la zona fronteriza y que las tropas paquistaníes se mantienen en "máxima alerta" ante posibles nuevas incursiones.

El choque se produjo apenas 24 horas después de que el Gobierno talibán denunciara la muerte de cuatro civiles afganos en bombardeos paquistaníes sobre las provincias de Kandahar, Paktia y Khost y amenazara a Islamabad con responder a lo que calificó de “brutal agresión”.

Pakistán confirmó esos ataques y aseguró haber golpeado con aviación y drones diez emplazamientos en Afganistán. El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, afirmó que la operación respondió a una incursión de aeronaves no tripuladas procedentes de territorio afgano.

La nueva escalada comenzó el lunes, cuando Pakistán bombardeó presuntos refugios de grupos armados a lo largo de la frontera afgana y aseguró haber matado a 28 militantes.

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Kabul denunció que los ataques alcanzaron zonas civiles, mientras la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó la muerte de tres civiles y heridas a otros cuatro en Kunar.

Islamabad acusa a las autoridades talibanas de dar refugio en Afganistán al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y a otros grupos armados que perpetran ataques en suelo paquistaní, unas acusaciones que Kabul niega.

Los enfrentamientos fronterizos y bombardeos entre Afganistán y Pakistán dejaron al menos 499 civiles afganos muertos y 1.216 heridos entre octubre de 2025 y finales de junio de este año, según un balance de UNAMA.