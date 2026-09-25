Panamá paraliza megaobra del cuarto puente sobre el Canal por falta de seguridad laboral

El proyecto es construido por el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, que se lo adjudicó en el 2018, durante la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), que estableció en 2017 las relaciones diplomáticas con China en detrimento de Taiwán.

"Las paralizaciones han sido frecuentes. Durante los últimos meses he paralizado esta obra por varios frentes, esta vez lo estamos haciendo casi en su totalidad", declaró a los periodistas la titular del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz.

Un comunicado del Mitradel indicó que la nueva suspensión tiene lugar "tras un accidente laboral" ocurrido la noche del jueves el cual, según dijo la ministra a medios locales, "no fue una fatalidad", aunque recordó que en el proyecto se han registrado "tres" muertes y "una serie de accidentes repetidos".

"Quiero saber cuáles son las medidas que (en el consorcio chino) van a tomar, entendiendo que la obra no se va a abrir hasta que no se solucione la situación", agregó Muñoz.

En un recorrido de la ministra del Trabajo por la obra, se detectaron "anomalías" como "deficiencias en las medidas de seguridad, falta de uniformes adecuados, necesidad de reforzar la disponibilidad de ambulancias y de dotar al personal de herramientas apropiadas", así como "problemas en la disposición de materiales de construcción y el manejo de desechos".

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"Una vez subsanadas las deficiencias y verificadas las condiciones necesarias para proteger a los trabajadores, se podrá autorizar la reanudación de los trabajos", indicó el comunicado del Mitradel.

En mayo pasado, el presidente panameño, José Raúl Mulino, canceló el estatus migratorio y ordenó la expulsión de un número no precisado de ingenieros chinos luego de un incidente violento con algunos trabajadores del proyecto.

La megaobra, cuyo coste inicial casi se duplicó tras un replanteamiento del diseño original que además retrasó la construcción unos cinco años, contempla un puente atirantado de 965 metros de longitud, torres de hasta 186 metros de altura, dos viaductos de 2,5 kilómetros y grandes intercambiadores viales.

Se espera que se inaugure en agosto de 2028, para aliviar el congestionado tráfico de la capital panameña agilizando, según los cálculos gubernamentales, el movimiento diario de 70.000 vehículos y beneficiando a 1,7 millones de personas.