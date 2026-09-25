París califica de "acto hostil" la toma de control rusa de activos de empresas francesas

"Lo condenamos" y "queremos que sea anulado y revertido", manifestó Lescure al ser preguntado en una entrevista en la televisión France 2 por la respuesta del Gobierno francés.

El ministro señaló que las empresas podrían recurrir a los tribunales internacionales y aseguró que Francia continuará ejerciendo presión sobre Moscú mediante las medidas adoptadas a escala europea.

Según señaló, las empresas afectadas no pertenecían a sectores incluidos en las sanciones que justifican las medidas adoptadas contra Rusia.

Lescure también vinculó el episodio con la preparación de un nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia.

A su juicio, las medidas rusas tienen además consecuencias para los trabajadores rusos empleados por las compañías afectadas, al tiempo que subrayó que Francia no está en guerra con Rusia, pero mantiene su apoyo a Ucrania "sin condiciones y sin límite".

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En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió anoche en una entrevista televisada por France 2 y TF1 que los actos "hostiles y criminales" rusos contra países europeos se han multiplicado en las últimas semanas.

Dijo además que Francia podría ser objeto de un intento de ataque con un dron cargado de explosivos, como el registrado a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig y atribuido por Alemania a Rusia, al tiempo que consideró creíble una nueva movilización de 300.000 efectivos rusos para la guerra en Ucrania.