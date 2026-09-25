Petróleo de Texas baja un 2,33 % y cierra en 92,41 dólares ante diplomacia EE.UU.-Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 2,2 dólares respecto al cierre anterior.

En el conjunto de la semana, el Texas pierde en torno al 7 % de valor.

Irán ha propuesto a Washington un plan de siete días para cesar las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar posteriormente conversaciones integrales sobre el programa nuclear de su país, dijo el canciller iraní, Abás Araqchí, a los periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.

Funcionarios iraníes explicaron que, si bien la propuesta es esencialmente la misma que el memorando de entendimiento de junio, está diseñada para avanzar a un ritmo mucho más rápido.

Mientras, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país sigue dispuesto a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

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El mandatario iraní denunció que "el obstáculo" que impide alcanzar la paz "es que Estados Unidos, en lugar de dialogar, se lanza a la batalla, bombardeando primero y bloqueando todas las vías" para el entendimiento.

Los analistas señalaban que el progreso diplomático puede generar una mayor baja de los precios del petróleo, pero la escasez de oferta actual está impidiendo que caigan rápido.

"La prudencia se impone, pues la infraestructura de energía en Oriente Medio es vulnerable a cualquier nueva escalada", dijo en una nota el analista Konstantinos Chrysikos of Kudo.com recogida por The Wall Street Journal.

Precisamente el jueves los precios se dispararon hasta un 5 % momentáneamente tras reportes de ataques de los hutíes del Yemen contra Arabia Saudí, país que está reiniciando las operaciones en el importante oleoducto Este-Oeste tras recibir también ataques.