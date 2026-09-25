Prisión preventiva para 36 detenidos en Ecuador por vínculos con narcotráfico mexicano

La Fiscalía General del Estado informó hoy de que las 36 personas están procesadas por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas, y que fueron capturadas en un operativo realizado en las provincias del Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos.

El Ministerio Público anotó que "se presume que los líderes de esta estructura tendrían vínculos con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación, de origen mexicano", y señaló que la investigación -iniciada a comienzos de 2026- indaga a una presunta estructura criminal que estaría dedicada al envío de droga mediante contaminación de contenedores.

El alcaloide tendría como principales destinos Estados Unidos y Europa, apuntó.

El jueves, Reimberg indicó que durante esta madrugada la Policía Nacional, en conjunto con las tropas norteamericanas y Drug Enforcement Administration (DEA), realizaron el operativo que dejó detenidos en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, situadas en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro (fronteriza con Perú).

Detalló que en la operación participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos, y subrayó que la organización desarticulada "no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG".

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De acuerdo al funcionario, la estructura se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.