Putin dice que ataques durante elecciones rusas alejaron posibles negociaciones

"Lo ocurrido recientemente también es bien sabido. En la noche del 19 al 20, es decir, el día principal de las elecciones, se intentó lanzar un ataque aéreo masivo contra Moscú. Más de 1.600 drones entraron prácticamente en la zona de Moscú”, dijo Putin a la prensa tras asistir a un acto oficial en San Petersburgo.

El jefe del Kremlin, cuyas declaraciones fueron transmitidas por la televisión, también acusó a Kiev de lanzar ataques contra colegios electorales rusos.

Rusia, agregó, tomará decisiones sobre la posible reanudación de las negociaciones “partiendo de sus propios intereses”.

Después de la visita a Moscú y Kiev de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a principios del mes, el Kremlin no descartó la posibilidad de reanudar las negociaciones tripartitas (Rusia, Ucrania, EE.UU.) en octubre.

Putin también habló hoy de las relaciones con Europa y volvió a negar planes agresivos con relación a países comunitarios.

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“Quiero recalcar una vez más: no nos estamos preparando para ninguna acción militar con Europa”, insistió.

Putin, quien ya había negado planes de atacar a Europa durante unas declaraciones a comienzos de septiembre, aseguró que no existen motivos ni fundamentos para que Moscú inicie tales acciones militares.

Según el presidente ruso, los políticos europeos recurren a la amenaza rusa para “engañar” a sus ciudadanos y seguir invirtiendo su dinero en el apoyo a Ucrania.