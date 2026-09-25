Recuperan varios cómics robados de 'Blake y Mortimer' tras expolio de 40 millones de euros

Fue Philippe Biermé, presidente de la Fundación Jacobs durante 28 años, quien se aprovechó de su posición privilegiada para sustraer y vender a galeristas y coleccionistas 250 páginas y portadas originales de la saga, valoradas en la actualidad en unos 40 millones de euros, según destaca este viernes la prensa belga.

A raíz de un reportaje del diario Le Soir que reveló las actividades fraudulentas de Biermé, la Justicia belga abrió en 2017 una instrucción que ha finalizado con la imputación de cuatro galeristas, cuatro coleccionistas, dos empresas de arte y un editor, que se encuentran a la espera de juicio.

Tras casi diez años de investigación, las autoridades judiciales belgas ordenaron esta semana el retorno a la Fundación de los primeros originales sustraídos, después de que el juez determinara que las obras pertenecían legítimamente a la institución y debían regresar a sus colecciones.

Durante el proceso se incautaron más de un centenar de piezas en registros efectuados en Bélgica, Francia y Suiza, que posteriormente fueron trasladadas a las cámaras acorazadas de la Fundación bajo la supervisión de los investigadores.

La saga de cómic belga 'Blake y Mortimer' narra las aventuras del capitán Francis Blake, jefe del contraespionaje británico, y su amigo Philip Mortimer, un científico nuclear, que viajan por el mundo desbaratando amenazas globales, resolviendo misterios policiales y enfrentándose a conspiraciones casi siempre orquestadas por su eterno y escurridizo archienemigo, el coronel Olrik.

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La franquicia celebra su 80 aniversario este sábado 26 de septiembre, cuando la revista 'Tintín' publicó la primera página de 'El secreto del pez espada', marcando así el nacimiento de las aventuras de 'Blake y Mortimer'.