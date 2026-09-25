Rusia afirma haber atacado empresas militares y centros logísticos en Kiev y Odesa

"Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando con drones instalaciones del complejo militar-industrial, centros logísticos y buques utilizados en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, en la región de Kiev fue alcanzada la planta de ensamblaje y almacenamiento de drones Fire Pont en la localidad de Borispil, donde se almacenaban propulsores Honeywell TFE731 para misiles de crucero de largo alcance Flamingo.

En la sureña región de Odesa fueron atacados dos centros logísticos en la capital regional y el Nerubaiske, utilizados para el almacenamiento y distribución de cargamentos militares y de doble uso procedentes de Occidente.

Además, Rusia atacó la infraestructura portuaria y tres almacenes del puerto ucraniano de Remi con bienes militares, según Defensa.

Las fuerzas rusas también atacaron en alta mar un buque con suministros militares que se dirigía al puerto de Odesa.

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Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó entre la tarde del jueves y la mañana del viernes un total de 295 drones, de los que 52 eran drones de motor a reacción, que alcanzan más velocidad y son más difíciles de interceptar.

Del total de los drones empleados por Rusia, las defensas ucranianas neutralizaron 267. Los drones que no pudieron ser interceptados impactaron en 16 localizaciones distintas del país no especificadas por la Fuerza Aérea.