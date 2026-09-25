Rusia: Ceuta refleja la "contradicción" en el enfoque migratorio entre países de Europa

Durante una sesión en el Consejo celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU, Zabolotskaya hizo referencia a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, un instrumento clave sobre el que se basa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El texto contenía la primera definición legal del refugiado y uno de los principios fundamentales para su protección, el de "no devolución", que prohíbe expulsar a una persona de vuelta a un lugar donde pueda enfrentarse a persecución o tortura.

"Este año se conmemoró el 75 aniversario de esta convención, un instrumento destinado a salvaguardar los derechos de los refugiados. Pero algunas de las disposiciones de la convención permanecen al margen de la atención de la comunidad internacional", indicó la representante rusa.

Zabolotskaya puso como ejemplo la reciente afluencia de migrantes a Ceuta, que "puso de manifiesto la contradicción entre los enfoques adoptados por los estados europeos y el principio consagrado en el preámbulo de la convención".

"En lugar de mostrar solidaridad, los líderes de 22 países de la Unión Europea firmaron una carta conjunta acusando a España de socavar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE, mientras que otros llegaron incluso a suspender el acuerdo de Schengen en sus relaciones", subrayó.

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Además, agregó que, "desde todos los sectores", surgieron "consignas populistas que exigían deportaciones masivas": "El principio de no devolución nunca ha gozado de gran popularidad en Europa y, en consecuencia, la ruta del Mediterráneo se ha ganado la reputación de ser una de las travesías marítimas más mortíferas del mundo".

"A pesar de una disminución del 30 % en la llegada de migrantes a Europa este año, la cifra de fallecidos entre quienes intentan cruzar el Meditérraneo sigue aumentando. Esta tendencia se observa claramente en Grecia, Italia y España", recalcó.

Al menos 2.292 personas murieron o desaparecieron al intentar cruzar por mar al Viejo Continente entre el 1 de enero y el 15 de septiembre, un 14 % más que los 2.000 del mismo periodo del año pasado, según las últimas cifras divulgadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).