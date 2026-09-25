Sarkozy asistirá a la misa de León XIV en París a la que no acudirá Macron

"Soy cristiano de nacimiento, de cultura y de creencia", declaró Sarkozy este viernes en una entrevista con el canal de televisión CNews. "Son tres razones para estar en la misa del papa", apostilló.

El expresidente no quiso criticar la decisión de Macron de no acudir a la misa y calificó esa elección de "muy personal". Rechazó, no obstante, que la laicidad obligue al presidente de la República a mantenerse al margen de una ceremonia religiosa.

"Algunos dicen: 'En nombre de la laicidad, no debemos ir'. Eso no tiene ningún sentido. La laicidad no es una prohibición. La laicidad es un derecho. El derecho a creer o a no creer", consideró.

El exmandatario describió la visita de León XIV como "un acontecimiento que nos supera, que reúne, que une".

Sobre el suicidio asistido y la eutanasia, Sarkozy expresó su oposición personal y pidió abordar el final de la vida "con mucha mesura y humanidad", al tiempo que señaló como protagonistas de estas decisiones al "enfermo que sufre", al "médico que cura" y a "la familia que ama".