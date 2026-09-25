Sindicato de pilotos de easyJet France levanta el preaviso de huelga del 1 y 2 de octubre

Sindicato de pilotos de easyJet France levanta el preaviso de huelga del 1 y 2 de octubre

París, 25 sep (EFE).- El Sindicato Nacional de Pilotos de Línea (SNPL) levantó este viernes el preaviso de huelga previsto para los días 1 y 2 de octubre en easyJet France, después de que las negociaciones con la dirección de la aerolínea desembocaran en una propuesta de acuerdo.