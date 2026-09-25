Tres muertos al impactar un dron ruso junto a un edificio de oficinas en Kiev

Según ha explicado el edil, el dron ha provocado daños en la fachada del edificio y ha roto varias ventanas.

Klichkó ha dado este balance poco después de las 15.00 hora local (12.00 GMT).

Justo antes se habían activado las alarmas aéreas en la capital, donde sonaron inmediatamente después de las sirenas varias explosiones.

Rusia ataca desde hace semanas Kiev y otras ciudades ucranianas de forma constante a plena luz del día.

En anteriores fases de la guerra estos ataques de larga distancia solían limitarse a la noche y la madrugada.