Un ataque paquistaní destruye la antigua casa del fundador de los talibanes en Afganistán

Un ataque paquistaní destruye la antigua casa del fundador de los talibanes en Afganistán

Kabul, 25 sep (EFE).- Uno de los bombardeos paquistaníes sobre Afganistán impactó el jueves sobre un complejo destacado en el bastión talibán de Kandahar, que en su día fue la residencia del fundador del movimiento de los talibanes y hoy funciona como base de las fuerzas especiales del líder supremo, según indicaron fuentes a EFE.