Un ataque paquistaní destruye la antigua casa del fundador de los talibanes en Afganistán

El ataque, registrado en el distrito 9 de Kandahar, provocó varias explosiones e incendios en el recinto militar. Residentes locales aseguraron a EFE que las detonaciones "sacudieron el suelo" en varios kilómetros a la redonda.
Una fuente de seguridad talibán confirmó bajo condición de anonimato que el recinto fue alcanzado sin causar bajas en sus filas, aunque destruyó varios vehículos antiguos.
El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, confirmó incursiones aéreas contra diez puntos en Afganistán, y argumentó que la operación respondió al uso y almacenamiento de drones por parte de grupos armados procedentes de suelo afgano.
Este viernes, las fuerzas paquistaníes aseguraron haber repelido un intento de incursión de combatientes talibanes desde Afganistán en el sector fronterizo de Gulistan, provocando la muerte de varios insurgentes y desencadenando tiroteos intermitentes.
Islamabad acusa reiteradamente al régimen talibán de cobijar al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) para atentar en su territorio, algo que Kabul rechaza y vincula a fallos de seguridad internos de Pakistán.