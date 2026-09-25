Un desconocido incendia vehículo de un periodista regional en Paraguay

Según un video difundido por medios locales, un sujeto, encapuchado y vistiendo ropa oscura, ingresó hacia la medianoche en la vivienda del comunicador en el municipio de Yasy Cañy, derramó un líquido combustible sobre el techo del automóvil, al que prendió fuego, y rompió uno de los cristales.

Los diarios ABC Color y Última Hora detallaron que Candia, quien además administra la web de información Noticias al Día, logró percatarse a través de las cámaras de seguridad del ataque contra el vehículo y usó un extintor para evitar que las llamas se propagaran por el lugar. El carro, sin embargo, resultó severamente dañado.

Al reaccionar al hecho, el SPP repudió el ataque y pidió adoptar "de forma urgente medidas efectivas de protección" para garantizar la seguridad del periodista y su familia, así como la continuidad de su trabajo.

"Exigimos a las autoridades una investigación urgente, seria y efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este ataque", añadió el gremio en un comunicado.

El Sindicato exigió al Congreso la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que consideró "una herramienta fundamental para prevenir agresiones, garantizar el ejercicio seguro del periodismo y fortalecer la libertad de expresión en Paraguay".

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Por su parte, el vicepresidente del país y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, ordenó una "investigación exhaustiva de presunto atentado contra periodista en Yasy Cañy", informó en X la Vicepresidencia de Paraguay.

Un total de 22 periodistas han sido asesinados en Paraguay desde 1989, cuando comenzó el período democrático en el país, porque eran voces críticas contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, según el informe "Rompiendo el silencio", presentado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el SPP en noviembre del año pasado.

Canindeyú, que colinda con Brasil, ha sido escenario en los últimos años de distintos operativos por parte de las autoridades en contra del narcotráfico y el crimen organizado.