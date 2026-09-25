Una avalancha de lodo y rocas obliga a evacuar una aldea en el noreste de la India

El corrimiento se produjo en la aldea de Rimbi, en el distrito de Gyalshing, donde una masa de lodo, rocas y escombros descendió desde las laderas y alcanzó viviendas y edificios públicos, aunque por el momento no se han registrado víctimas, según informó la agencia local ANI.

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos si continúan las precipitaciones y la inestabilidad del terreno, los vecinos abandonaron la zona con sus pertenencias esenciales.

El jefe de Gobierno de Sikkim, Prem Singh Tamang, calificó este viernes la situación de "grave" y aseguró que las autoridades permanecen en máxima alerta.

"He dado las instrucciones necesarias a las autoridades pertinentes para que permanezcan en máxima alerta, vigilen de cerca la situación y tomen todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de la población", afirmó Tamang en un comunicado difundido en Facebook.

El mandatario expresó además su solidaridad con las familias afectadas e instó a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones oficiales mientras persistan las lluvias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Autoridad de Gestión de Desastres del Distrito (DDMA) desplegó equipos de emergencia para evaluar los daños, despejar las carreteras bloqueadas por el barro y cubrir con lonas las laderas más vulnerables para reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

El monzón, que se extiende normalmente entre junio y septiembre, es esencial para la agricultura india y para la recarga de embalses y acuíferos, pero cada año provoca inundaciones, deslizamientos de tierra, cortes de carreteras y víctimas mortales en distintas regiones del país.