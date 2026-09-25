Una ONG denuncia que 72 portales de noticias siguen bloqueados en Venezuela

La organización aseguró que están bloqueados medios venezolanos como TalCual y El Nacional y el de investigación Armando.info, que ha revelado algunos de los casos de corrupción más emblemáticos en el chavismo, como los relacionados con el empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos, quien se declaró este mes culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.

También siguen bloqueados NTN24, el estadounidense The Wall Street Journal y el argentino Infobae, señaló VE sin Filtro en la red social X.

Además de los sitios de noticias, hay bloqueos a treinta dominios de herramientas -como VPN- usadas para evadir los bloqueos; a 25 plataformas multimedia, comercio y comunicación; a 19 portales de política; a diez páginas sobre derechos humanos, a nueve de pornografía y a dos redes sociales.

Según una imagen publicada por la ONG en X, también están bloqueados una decena de "otros" dominios, relacionados con "economía, multimedia, salud y comunicación".

VE sin Filtro exigió el desbloqueo de todos los dominios, así como transparencia "con cada orden de censura emitida en los últimos años y garantías de que no habrá más bloqueos arbitrarios".

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"Quedó claro que desbloquear, o seguir bloqueando, es una decisión política", expresó.

El pasado 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente regulador del sector, anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales" por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Hasta el pasado miércoles, VE sin Filtro computaba 18 dominios desbloqueados, lo que restauró el acceso a quince sitios de noticias, entre ellos la Agencia EFE.

Ese mismo 17 de septiembre, la delegación negociadora del chavismo, encabezada por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, y el grupo opositor liderado por Dinorah Figuera comenzaron el diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Para este segundo ciclo, que finaliza hoy viernes tras una extensión de dos días, ambas partes instalaron una mesa técnica sobre asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.

También conformaron una comisión "encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos", entre ellos la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de las reservas de oro retenidas en Inglaterra con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio, asuntos tratados en el primer ciclo.