Zelenski confirma que Ucrania tiene permiso de Trump para fabricar misiles para Patriot

"Hay acuerdos concretos. El presidente Trump en la última reunión conmigo dejó claro que sí: yo tengo la última palabra; Ucrania cuenta con la licencia para construir misiles Patriot", dijo Zelenski al responder a preguntas de los periodistas en el grupo de WhatsApp que sus portavoces comparten con los reporteros que cubren la actualidad ucraniana.

Trump ya dijo públicamente en presencia de Zelenski que permitirá a Ucrania fabricar misiles para sistemas Patriot en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía, a finales de julio, pero después de hacerlo se desdijo al mostrar dudas sobre este paso por la naturaleza estratégica del armamento en cuestión.

Ucrania sufre un grave déficit de misiles interceptores para los sistemas estadounidenses Patriot con los que ya cuenta su Ejército, lo que la hace ahora mismo extremadamente vulnerable a los misiles balísticos con los que Rusia ataca objetivos militares y civiles en su territorio.

Los sistemas Patriot y los misiles que utilizan son un bien escaso en estos momentos por la gran demanda que existe para ellos en todo el mundo, que se incrementó en el primer trimestre de este año al estallar la guerra en Oriente Medio por el ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

Zelenski ya se ha reunido con representantes de la empresa que fabrica estos misiles, la estadounidense Raytheon, para hablar de los detalles para empezar a producirlos.

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El presidente ucraniano ha dejado claro que Ucrania seguirá necesitando suministros de misiles fabricados en EE.UU. o, en poder, de sus aliados sobre todo europeos para poder afrontar este invierno con garantías, ya que el proyecto para fabricar estos misiles no dará resultados de forma inmediata.