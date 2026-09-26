1-1. Atlético Nacional y Chapecoense empatan en un juego que reivindica su amistad

Antes de que comenzara el encuentro, al que ambos equipos acudieron con nóminas mixtas, la delegación del Chapecoense, de la que hace parte el exfutbolista Helio Neto, uno de los sobrevivientes del accidente, recibió un cuadro que simboliza la amistad entre ambos equipos, unos guayos conmemorativos, una medalla de recuerdo del encuentro y unas flores.

El partido comenzó, se detuvo en el minuto 10, y todos los asistentes se levantaron de sus sillas a aplaudir por un minuto, en memoria de las 71 víctimas mortales del accidente aéreo, la mayor tragedia del fútbol suramericano en el siglo XXI.

Tras la reanudación, los visitantes abrieron el marcador al minuto 22 en un tiro libre cobrado con maestría por el centrocampista Yago Felipe, que dejó completamente quieto al portero colombiano Luis Marquínez.

Sin embargo, el empate llegó tras la reanudación, al 23, en una gran jugada hilvanada por los juveniles Juan José Rosa y Emanuel Benítez, quien entró en el área y sacó un potente remate imposible de atajar para el guardameta brasileño Anderson.

Durante la segunda mitad hubo pocas oportunidades de gol, aunque los locales estuvieron más cerca de anotar con remates de los volantes Kevin Parra y Juan Manuel Zapata, atajados sin mayores dificultades por el guardameta visitante.

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El vuelo LaMia 2933 que transportaba al Chapecoense a Medellín despegó el 28 de noviembre de 2016 de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con 77 personas a bordo, pero nunca llegó a su destino.

Entre jugadores, técnicos, directivos, tripulantes y periodistas murieron 71 personas, que acompañaban al equipo a Colombia para la final de la Copa Sudamericana, primera final internacional de su historia.

El Chapecoense llegó a Colombia el jueves pasado y ese día la delegación acompañó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al Atlético Nacional en el partido de la liga colombiana que igualó 1-1 con Millonarios.

El viernes, el conjunto verdolaga desveló un mural en su sede deportiva, en el que aparece la palabra 'Hermandad' y la frase 'Por siempre', así como una imagen de futbolistas de los dos equipos abrazados de espaldas, los escudos de los dos clubes y el trofeo de la Copa Sudamericana de 2016, entregado al Chapecoense tras la tragedia.

Tras la visita a la sede del conjunto colombiano, la delegación brasileña viajó al municipio de La Unión, donde se accidentó el avión, para celebrar una ceremonia para recordar a las víctimas del accidente y recibir el altímetro de la aeronave accidentada.

El viaje del Chapecoense culminará el domingo con la proyección del documental 'Chapecó: el último sobreviviente, nace una hermandad', que cuenta detalles inéditos de la tragedia y rinde homenajes a los fallecidos.