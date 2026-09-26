Al menos 11 muertos y 24 heridos al volcar un autobús en el oeste de Irán

"El accidente ocurrió a las 04:48 hora local (01:18 GMT), cuando el autobús, que cubría la ruta entre Kermanshah y Teherán, volcó en el kilómetro 30 de la autopista Hamadán-Saveh", explicó el director del Centro de Accidentes y Emergencias Médicas de Saveh, Hamid Abreh-Dari, según informó la agencia Mehr.

El funcionario indicó que el siniestro causó la muerte de 11 personas y dejó heridas a otras 24, que fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del vuelco y prevén anunciar más detalles una vez concluyan las pesquisas técnicas.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en Irán, donde la siniestralidad vial se encuentra entre las más elevadas del mundo, con una media de unos 20.000 fallecidos al año.

Los expertos atribuyen esta elevada cifra a la falta de seguridad de los vehículos, el incumplimiento de las normas de tráfico por parte de los conductores y las deficientes condiciones de las carreteras.

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A principios de mes, un camión cisterna que transportaba combustible chocó contra varios vehículos y explotó cerca de la ciudad occidental de Sanandaj, dejando 11 muertos y siete heridos.